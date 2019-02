AMLO presidente prepara “medidas extraordinarias” para Pemex

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que será en los próximos días cuando se detalle una serie de "medidas extraordinarias" mismas que vendrán a favorecer la situación por la que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex) esto en materia fiscal.

AMLO presidente adelantó durante su conferencia matutina a Pemex se le va a retirar la carga fiscal, esto con la intensión de recuperar la producción petrolera en México y que así deje de ser la empresa más saqueada del mundo.

"Es la empresa más saqueada en el mundo, es increíble cómo ha resistido, cómo ha aguantado porque no deja de ser un gran negocio el petróleo, por eso la tentación tan grande, pero tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad van a ser fortalecidas (...) a Pemex no le van a faltar recursos, no va haber disminución en inversión, va a tener Pemex muchos recursos, voy anunciar, les adelanto, a finales de esta semana o principios de la otra, medidas de apoyo a Pemex extraordinarias (...) vamos a dejarles recursos suficientes para que podamos recuperar la producción petrolera y fortalecer a Pemex" afirmó AMLO presidente.

Así mismo, AMLO presidente precisó que por muchos años a Petróleos Mexicanos (Pemex) no se le dio un buen trato fiscal, esto pese a que llegó a costear el 40 % del presupuesto nacional.

Debido a lo anterior, AMLO presidente dijo que en el gobierno de la Cuarta Transformación se trabajará como no se ha trabajado para fortalecer Pemex, la cual es una de las empresas más importantes del estado mexicano, afirmó.

"Hubo un tiempo en que todo se le quitaba, si obtenía un billón de pesos de ingresos, le quitaban 950 mil millones de derechos y de impuestos, ahora le quitan menos, pero le siguen quitando, esto no sucede con ninguna empresa petrolera del extranjero, ninguna empresa del extranjero paga los impuestos que paga Pemex a la secretaría de hacienda, entonces eso es lo que vamos a revisar y le vamos a quitar la carga fiscal a Pemex como nunca ha sucedido" puntualizó.

AMLO presidente admitió que en alguna manera, retirarle la carga fiscal a Pemex restará recursos al gobierno, pero lo que haga falta será suplido con los ahorros del combate a la corrupción.

Así mismo, dijo AMLO presidente que se generan ahorros en favor de Pemex no sólo por el combate al robo de combustibles, sino también por la nueva contratación para la perforación de los pozos petroleros.