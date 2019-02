AMLO presidente podría enjuiciar a ex presidentes desde Salinas hasta Peña

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) volvió a sacar a la luz la posibilidad de una consulta ciudadana para enjuiciar a los ex presidentes de México desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, quien vive cómodamente en Madrid tras dejar al país en una crisis económica.

"Si queremos abrir los expedientes, que empecemos por los de arriba y que lo decidamos entre todos. Y para ser más claro, si queremos, es una consulta para enjuiciar, si existen elementos, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por (Ernesto) Zedillo, (Vicente) Fox, (Felipe) Calderón, si queremos eso", afirmó AMLO presidente.

Andrés Manuel López Obrador busca revelar los “trapos sucios” de lo que fue el régimen neoliberal; AMLO también sabe que si la gente lo decide podría retomarse, pero mientras lidera México su objetivo es no regresar a este tipo de política.

"Me importa más que se desnude lo que fue el régimen neoliberal, la política de pillaje, de saqueo, el engaño; ¿cómo se apoderaron del gobierno?, ¿cómo secuestraron al gobierno para ponerlo al servicio de una minoría rapaz? Esa condena me importa más que otras cosas porque no quisiera que en el futuro regresáramos a eso, porque puede darse el caso", enfatizó AMLO.

Posteriormente Andrés Manuel López Obrador dijo que en el tercer año de su gobierno se va a someter a una consulta ciudadana para revocación del mando y si la gente decide, AMLO continuará tres años más en el poder.