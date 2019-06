AMLO presidente pide a mexicanos en EU volver a casa, México

Al asistir en Tlaxcala para la entrega de apoyos de los Programas Integrales del Bienestar, donde beneficiarán a nueve mil tlaxcaltecas con alguna discapacidad, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) , invitó a los asistentes a comunicarle a sus familiares que se encuentran en Estados Unidos que se regresen a México.

Estamos reconstruyendo el #Bienestar de quienes fueron olvidados.



Los Programas Integrales de Bienestar beneficiarán a 9 mil tlaxcaltecas con alguna discapacidad.#ProgramasBienestar pic.twitter.com/FBE2cdVMtf — Bienestar (@bienestarmx) 31 de mayo de 2019

TE PUEDE INTERESAR:

ATENCIÓN: SEP da a conocer CALENDARIO ESCOLAR 2019-2020; imagen

El sorpresivo anuncio de AMLO presidente fue para asegurar que México se transformará ya que actualmente el país está pasando por una etapa de desarrollo.

AMLO presidente asegura que las familias mexicanos no tendrán más necesidad de emigrar.

Además, el hecho que AMLO presidente pidiera a los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, es en parte derivado de los impuestos del 5 por ciento, que el presidente norteamericano Donald Trump considera aplicar el 10 de junio, a todos los productos mexicanos.

AMLO dijo: “Diganle a sus familiares que ya se está impulsando el desarrollo de México para que todos lo mexicanos tengan trabajo en sus comunidades sus pueblos, donde están sus familiares, sus raíces”.

Con esto AMLO presidente, aseguró que siempre luchará por defender los migrantes que se encuentran en el extranjero.

De igual forma el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que México será una potencia económica en la que la migración será una opción y no una necesidad.

El Gobierno de AMLO trabaja para brindar una mejor calidad de vida a los mexicanos.

Durante la entrega de apoyos, AMLO presidente confirmó lo siguiente:

“Ayer lo expresé en una carta al presidente Donald Trump, México se va a convertir en una potencia económica con bienestar y con justicia y la migración va a ser opcional no obligatoria, quien se quiera ir que se vaya por gusto, no por necesidad y siempre vamos a defender a nuestro hermanos migrantes, no solo a los mexicanos”.

TE RECOMENDAMOS: