AMLO presidente no guardará información sobre Peña Nieto si es solicitada

Durante la rueda de prensa mañanera el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado abiertamente sobre si el gobierno de Estados Unidos pidiera información de Enrique Peña Nieto al Gobierno de AMLO este último le daría el mismo trato que al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

Como contestación, AMLO presidente señaló que no puede haber impunidad, pero toda acción tendrá que darse en el marco legal “hay procesos legales, no es perseguir a nadie, lo he dicho muchas veces no es mi fuerte la venganza”.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) recordó que desde el inicio de su administración es partidario de ver hacia delante, “la política en esta materia iba a consistir en dar el ejemplo de honestidad para no quedarnos anclados en el pasado, dijo, y que se viera hacia delante ¡esa es mi postura!”.

Sin embargo, AMLO presidente añadió que si “la gente pensaba lo contrario habría que llevar a cabo una consulta para revisar todo el periodo neoliberal y no crear a chivos expiatorios” por lo que esta revisión empezaría con los expresidentes desde Salinas a la fecha.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), también fue cuestionado de la compra y deuda adquirida de una planta “catalogada como chatarra”, por el terrible estado en la que se encontraba, fue del conocimiento del expresidente Enrique Peña Nieto.

En respuesta AMLO dijo que no cuenta con dicha información, pero sin embargo existe una investigación abierta la cual está encargada de buscar dicha información.

Lo que sí aclaró es que “es muy difícil que un presidente de la República no se entere de un negocio de esa magnitud”.