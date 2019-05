AMLO presidente manda por un "tubo" a las reformas estructurales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra de gira de trabajo en el estado de Guanajuato, desde donde aseguró que no piensa recibir recomendaciones del extranjero, como ocurrió en las administraciones anteriores, cuando instituciones o gobiernos de otros países recomendaron distintas reforma estructurales.

Desde la refinería de Salamanca AMLO indicó, “yo les diría que esta más difícil el problema de salud que el problema educativo, porque se hizo mucha propaganda en contra de los maestros, y se veía mal la educación, de una agenda que venia del extranjero pero eso ya no rifa, como se dice, ahora es la de nosotros, la del pueblo soberano, ya no vamos a estar recibiendo recomendaciones o recetas de otras instituciones o gobiernos, no, lo que nos envían de las llamadas reformas estructurales, eso ya se va por un tubo, ahora tenemos que ver los problemas”.

Plan Nacional de Refinación, desde Salamanca, Guanajuato. https://t.co/WtbOkmMZ1u — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 26 de mayo de 2019

Asimismo, el tabasqueño calificó como una campaña en su contra el tema de las medicinas, con el dinero que se presione y compra medicamentos por lo que señaló que no dejará que ocurra.

Te puede interesar:

Acusa AMLO que laboratorios no le quieren vender medicamentos

“Hay una campaña diciendo que no hay medicamentos, porque quieren presionarnos para que les compremos a los mismos, pues no, si no entienden vamos a comprar la medicina en cualquier parte del mundo y no nos vamos a dejar chantajear por los corruptos y vamos a mejorar el sistema de salud, vamos a regularizar la situación de miles de trabajadores de la salud que están contratados como eventuales, es mi compromiso”, recalcó el AMLO presidente.

'Programas Integrales de Bienestar', desde San Luis de la Paz, Guanajuato. https://t.co/osgACOd7V2 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de mayo de 2019