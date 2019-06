AMLO presidente llama TERNURITAS a sus adversarios

Ante las constantes declaraciones de algunos empresarios que señalan que no se puede confiar en las decisiones del presidente, luego de que Andrés Manuel López Obrador cancelará las rondas petroleras, por lo que AMLO respondió diciendo que los comprende y hasta en cierto punto les causa ternura.

Incluso, AMLO presidente, señaló que estos malos señalamientos vienen de parte de quienes ni siquiera son sus enemigos, sino de sus adversarios.

De hecho, dijo que existe un acuerdo firmado con los empresarios donde se demuestra la confianza que la iniciativa privada tiene para con México.

AMLO presidente hizo reflexionar sobre esto, al preguntar ¿cómo firmarán un acuerdo y no confían?.

AMLO recalca que sin la congruencia y la honestidad son su escudo.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que “a veces hasta los comprendo, me producen ternura, ¡ternurirtas!, imaginense si traen como consigna el atacarnos, tienen que escribir una columna diaria está complicado el maquinazo”.

Enfatizó que si no hay realmente argumentos, está difícil, por lo que pidió “que no se estresen tanto y que no hagan los cuestionamientos diario para no hacer el ridículo y así mantener la credibilidad”.

Por lo que sí se dedicará a contestar todos los cuestionamientos de sus adversarios AMLO presidente no podría dedicarse a otra cosa ya que es mucho lo que dicen.

En cuanto a las rondas petroleras, AMLO aclaró el por qué no va a convocar nuevas rondas. "No hay resultados, ya que no hay inversión ni producen", enfatizó Andrés Manuel López Obrador.

Ejemplo de ello es que actualmente solo dos empresas van a tener producción de petróleo, de los 107 contratos, donde una nacional y una extranjera producirán para final de año un total de 40 mil barriles.

AMLO recordó, también, la promesa que se dio con la reforma energética y que actualmente solo se produce un millón 675 mil de barriles, y esto porque han estabilizado la producción.

Por lo que ante estos resultados AMLO presidente dijo que es inadmisible.