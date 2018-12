AMLO presidente lanza indirecta a sus opositores; Jamás deseó el mal para nadie

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado de “paz” entre sus opositores, pues firmó que durante su etapa de contrincante, nunca deseó el mal de nadie ni mucho menos, uso la frase “muera el PRI o el PAN”.

Todo esto sucedió durante la presentación de los Programas Integrales de Desarrollo para la Laguna, en donde enlistó los recursos destinados para adultos, adolescentes, productores y seguridad; Dijo que todo lo que no funcionó lo dejaría atrás.

“Pero ahora todos juntos vamos a buscar nuevos caminos y métodos, buscando la unidad” dijo AMLO.

“Fui opositor durante muchos años, muchos años y nunca use la frase muera el PRI o muera el PAN, nunca. No me gusta eso”