AMLO presidente firma compromiso de no reelección

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó su carta compromiso para no reelegirse al término de su mandato, dijo que el hecho de hacer una carta compromiso es para desmentir los ‘infundios’ que, dijo la oposición ha hablado tras la aprobación de la reforma constitucional en materia de consulta popular y revocación de mandato.

Desde su conferencia en Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador rechazó rotundamente lo que dicen sus adversarios, respecto a que la reforma constitucional encubra su intención de reelegirse al término de su sexenio en 2024, permaneciendo en el poder seis años más.

“Mis adversarios políticos, los conservadores, que creen que soy como ellos porque su verdadera doctrina es la hipocresía. Vociferan que la propuesta de la revocación de mandato encubre la intención de reelegirme en 2024”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así mismo, el mandatario nacional Andrés Manuel López Obrador, aseguró que debido a su postura maderista, él es partidario de los principios del sufragio efectivo y no reelección, señalando que son los ideales y las convicciones son los ideales que lo inspiran, indicó López Obrador.

De nueva cuenta, Andrés Manuel López Obrador señaló que a lo largo de su carrera política en varias ocasiones, incluso mucho antes de que llegara al poder, él se sometería a una revocación de mandato, y por ello no buscará mantener el poder al término de su mandato señalando que tras culminar su periodo se irá a Palenque.

“Reafirmo que no soy partidario, no estoy de acuerdo con la reelección y que nunca, bajo ninguna circunstancia intentaría perpetuarme en el cargo que sustento, porque no sólo significaría ir contra la constitución, también traicionar mis principios y renegar de mi honestidad que, estimo, es lo más valioso en mi vida”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador .