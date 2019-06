AMLO presidente deja claro que NO CAYÓ en la trampa de Trump

Luego del acuerdo obtenido en cuanto al tema migratorio con Estados Unidos y Trump, el Gobierno de AMLO fue atacado duramente por la oposición que aseguraba que fue una trampa en la que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cayó.

Desde Ojinaga, Chihuahua, Andrés Manuel López Obrador tomó la palabra para desmentir la información que sus adversarios se ha empeñado en difundir.

AMLO presidente dijo que el diferendo del gobierno de México con Estados Unidos en cuanto a los aranceles eran “una trampa” en la que no cayó la administración mexicana, aseguró.

“No queremos pelearnos con el gobierno de Estados Unidos y menos con el pueblo estadounidense”, pues subrayó AMLO presidente.

“Afortunadamente llegamos a un arreglo… no debemos maltratar a los migrantes”, reiteró Andrés Manuel López Obrador, donde igualmente se estrenó la pieza musical “Me canso ganso”, dedicada al Presidente.

AMLO presidente declaró que su deseo no es la confrontación con el gobierno estadounidense.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, enfatizó que el fenómeno migratorio no se atiende con medidas coercitivas, “eso se lo he dicho en dos o tres ocasiones al presidente Donald Trump, porque no nos conviene el pleito ni la confrontación”.

En el marco de la entrega de apoyos de los Programas Integrales de Bienestar dijo: “Acabamos de pasar una crisis porque nuestros vecinos amenazaban con cobrar impuestos a los productos mexicanos”, fue una crisis pasajera, transitoria “y no caímos en la trampa de la confrontación”.