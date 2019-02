¡AMLO presidente cumple! ayudará a deudores de Infonavit

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, dio a conocer en la presentación del Programa Sembrando Vida en Córdoba, Veracruz, que dará conocer un plan para ayudar a los miles de deudores de Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

AMLO dio a conocer que el martes 5 de febrero anunciará en su habitual conferencia matutina un programa para apoyar a los que tienen crédito del Infonavit.

“ A nadie se le va a despojar de sus casas, a nadie; Hay mucha preocupación porque los que tienen créditos del Infonavit, pagan y pagan y pagan y no terminan de pagar", dijo AMLO.

“Ya tenemos la autorización, el presupuesto para este año es de 24 mil millones de pesos. Es Sembrando Vida este año y otro tanto el año que viene”, agregó el presidente AMLO al garantizar que apoyará a los campesinos que en los últimos 30 años fueron excluidos con el abandono del campo, recriminó.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acompañado del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, volvió a comentar su compromiso de terminar con la corrupción, misma que desató la inseguridad y la violencia en el país.

"Ya no se están robando esas 800 pipas diarias, no que nos ahorremos los 65 mil millones porque está bien arraigado ese mal. Como no había oportunidades para la gente, muchos cayeron en esa tentación y les permitían que llenaran una cubeta, en la carretera Veracruz-México, salían con foquitos, esa era la gente que vendía por necesidad, pero hay otros que lo hacían como negocio en grande" dijo AMLO.

PROBLEMAS CON INFONAVIT

La morosidad de los créditos hipotecarios se considera como una deuda de 91 días o más desde la última fecha de pago y es la razón por la que el Infonavit podría requerir la entrega de un inmueble.

Para este 2019 los saldos de las hipotecas de Infonavit tendrán aumentos derivados de la inflación esperada y no por el alza al salario mínimo recientemente anunciada.