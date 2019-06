AMLO presidente confía en la seguridad que el pueblo de México le da

Cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) llega a las comunidades que visita para entregar apoyos e informar de los avances que realiza para todo México, es de notar que no lleva consigo un gran equipo de seguridad, de hecho las personas pueden acceder a él fácilmente.

Y es que es tanta la confianza del Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura que confía en la gente y que es ella misma quien lo protege. “El pueblo de México me protege”.

Abordar a AMLO es muy accesible debido a que no cuenta con un gran equipo de seguridad.

De igual forma AMLO presidente dijo que para conocer el desempeño de los funcionarios públicos, no necesita instituciones como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, “quien me informa es el pueblo de México”.

Lo anterior se debe a que son los mismos mexicanos quienes en muchas ocasiones se acercan a AMLO presidente para exponerle alguna injusticia al que fueron víctimas.

Durante el fin de semana en su gira de trabajo por el sureste de México, presentó Programas de Bienestar y Tren Maya, en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde además AMLO presidente destacó que al no haber corrupción, el presupuesto será suficiente para ayudar al pueblo, pues en el pasado se robaban una buena parte de los recursos públicos y la mayor parte de lo que quedaba se destinaba al propio gobierno.

Cabe destacar que para el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) que el programa prioritario de su gobierno es Jóvenes Construyendo el Futuro, que lleva a la fecha 600 mil afiliados.