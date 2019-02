AMLO presidente condiciona el regreso a México de la F1 en 2020

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dijo que el Gran Premio de México de la Fórmula 1, no se llevará a cabo en el país en 2020.

En 2014, México firmó un contrato para la realización de cinco carreras del campeonato automovilístico que culmina en 2019; requiere una millonaria inversión cada año.

Ya hay en lista un país que desea seguir siendo anfitriona del evento deportivo a partir del 2020, y de ser esto, deberá renovar contrato a más tardar el 28 de febrero con la Corporación Interamericana de Entretenimiento (CIE), la organizadora del Gran Premio de F1 en México.

"No sé cómo esté lo de los contratos de la Fórmula 1. Si no están firmados ya no vamos a poder (realizarlo) porque en algunos casos estos eventos se financiaban con el Fondo de Fomento al Turismo y ya (…) está comprometido para la construcción del Tren Maya”, dijo López Obrador en su rueda de prensa matutina.