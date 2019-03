AMLO presidente asegura que su gobierno no usa ‘bots’

Un estudio realizado por el ITESO en el que se revela la existencia de una estrategia contra quienes son críticos del gobierno, que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ante ello, el presidente dejó en claro que su administración no tiene "bots" y tampoco grupos promovidos para su defensa, puntualizó.

"No es cierto que haya un grupo promovido por nosotros para defendernos en contra de los que nos cuestionan y nos critican, no existe eso. Nosotros no tenemos bots", aseveró.