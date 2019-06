AMLO presidente asegura que nunca prometió abrir rondas petroleras

Durante la firma del convenio con el Consejo Coordinador Empresarial, AMLO presidente, dijo que nunca prometió a los empresarios la reapertura de las rondas petroleras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que en el acuerdo se habló que sólo retomarían la segunda ronda petrolera si los contratistas cumplían el compromiso de aumentar la producción petrolera.

AMLO presidente enfatizó que no saber de dónde lo sacaron. “Dije muy claramente en público a los que tienen los contratos, no vamos a convocar a nuevas rondas, en tanto no haya resultados, porque no hay inversión, porque no están produciendo”, sostuvo durante la conferencia mañanera”.

AMLO presidente enfatizó que no saber de dónde lo sacaron que habrá nuevas rondas petroleras.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, recalcó que para este 2019, serán sólo dos empresas, una extranjera y otra nacional, propiedad de Alberto Báilleres, generarán 40 mil barriles diarios, mientras que los titulares de los otros 107 contratos, siguen sin dar resultados concretos.

“Sólo dos empresas van a tener producción petrolera, una extranjera y una nacional, a finales de año, no ahora, las dos 40 mil barriles diarios, 20 mil una, 20 mil la otra, 20 mil una nacional que es de Alberto Báilleres, la otra una italiana, es todo”, aseveró AMLO presidente.

AMLO presidente dijo haber felicitado en su momento a Báilleres, por ser la única empresa nacional que cumplió con su compromiso.

“Si no hay realmente argumentos, está difícil, que no se estresen tanto, en vez de hacer un cuestionamiento diario, que hagan uno cada dos días, no harían el ridículo y mantendrían credibilidad”, remarcó AMLO presidente.