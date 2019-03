AMLO presidente asegura que no habrán más despidos masivos en dependencias

AMLO presidente asegura que no habrán más despidos en dependencias

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reveló en la conferencia mañanera que no serán despedidos más trabajadores de las secretarías de Estado; esto tras mencionar el pasado lunes un nuevo recorte presupuestal como parte de un plan de previsión.

Alfonso Romo, jefe de la oficina presidencial, dio a conocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) había pedido a las dependencias preparar otro recorte presupuestal.

“Hay una determinación (del gobierno de AMLO) de no incurrir en déficit fiscal, no tengan duda, primero va a ser otra cosa que no cumplir este mandato, para bien o para mal, ya veremos nosotros cómo corregimos, de hecho hubo superávit fiscal en este primer mes”, externó Romo al revelar el recorte presupuestal.

Esta mañana en la conferencia mañanera, AMLO presidente confirmó el recorte presupuestal y reveló que no incluirá el despido de trabajadores.

“Los ajustes no se vinculan a despidos, son ahorros y austeridad que es un concepto distinto. Es lo que decía el presidente Juárez, que el servidor público aprenda a vivir en la justa medianía, entonces son ahorros porque ya no hay lujos en el gobierno”, aseguró Andrés Manuel López Obrador.

DESPIDOS MASIVOS

Desde noviembre de 2018, el gobierno empezó a despedir a trabajadores de confianza de diversas dependencias federales y bajo condiciones desfavorables para los trabajadores, de acuerdo a diversos testimonios de personal operativo de estas instituciones en entrevistas.