AMLO presidente afirma no promoverán leyes que obligue a cobro de comisiones bancarias

El presidente de México Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue participe de la 82 Convención Bancaria la cual se celebró en Acapulco, Guerrero y desde el templete de dicha convención aseguró el mandatario que desde el Poder Ejecutivo no se van a promover regulaciones al cobro de comisiones bancarias.

“No vamos a promover desde el Ejecutivo ninguna ley que regule o que obligue al cobro de comisiones, es decir, que fije porcentajes en el cobro de comisiones de los bancos”, indicó el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Lo declarado por AMLO, llevó de inmediato a las palmas por parte de los asistentes a la 82 Convención Bancaria, “Es un compromiso que hicimos y que vamos a cumplir” puntualizó AMLO.

Tras continuar con su discurso, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó en claro que en su sexenio no habrá bancos favoritos.

“Piso parejo para todos los bancos, que no haya bancos favoritos, que no se fomente el monopolio. Ya no hay partidos favoritos, no hay sindicatos favoritos, no hay bancos favoritos. Hay Estado de derecho. El gobierno ahora representa a todos los mexicanos” finalizó AMLO.