AMLO presidente acepta petición de Consejo del Infonavit, se reunirá con ellos

Luego que el consejero del Infonavit, José Manuel López Campos pidiera a AMLO presidente que reciba a los integrantes del consejo del Infonavit, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la petición.

AMLO presidente recibirá a los integrantes del Consejo de Administración del Infonavit para analizar los créditos que otorga e hizo ver que es debido a la petición que el consejero del instituto, José Manuel López Obrador, le solicitó.

"José Manuel que me acompaña me ha pedido, y yo lo he aceptado, que reciba yo en Palacio Nacional a los integrantes del consejo del Infonavit para tratar este y otros asuntos y los voy a recibir", señaló AMLO presidente.

Por el beneficio de los trabajadores, empresarios y comerciantes, AMLO presidente se reunirá con integrantes del Infonavit.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que el compromiso que realiza es para ponerse de acuerdo en beneficio de los trabajadores y en beneficio también de los empresarios y comerciantes de México.

Cabe recordar que AMLO presidente informó que ha enviado una carta al Consejo del Instituto donde propone reestructurar los créditos para adquirir vivienda, que las personas que ya pagaron una cantidad suficiente por su casa puedan tener las escrituras, así como evitar el desalojo de los trabajadores de sus viviendas.

AMLO presidente aseguró que mientras él sea Presidente de México no permitirá que los trabajadores sean desalojados de su vivienda o de departamento del infonavit, durante su paso por Yucatán.

En el estado de Yucatán AMLO presidente realizó la entrega de Programas Integrales para el Bienestar y la presentación del proyecto Tren Maya en Valladolid.