AMLO presidente: “Yo no miento, nunca voy a engañar al pueblo de México”

Durante la “mañanera” del lunes que se dio en Quintana Roo, AMLO presidente escuchó a los reporteros que se hicieron presentes en la conferencia de prensa, donde uno de ellos le manifestó que “Tiene un exceso de optimismo, señor presidente”.

Ante la declaración del periodista, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que él no es una persona de mentiras y no piensa fallarle al pueblo de México.

AMLO presidente dijo al ser acusado: “yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad”, esto después de hablar de los avances en el país durante los primeros meses de su gobierno.

Y es que tras manifestar, AMLO presidente, que el problema del sargazo en Quintana Roo no esa grave, que se solucionará sin dificultades un reportero le dijo que: “tiene un exceso de optimismo, señor presidente, y eso es faltar a la realidad de lo que se está viviendo en Quintana Roo”.

Reporteros arremeten contra AMLO presidente en Quintana Roo.

AMLO presidente respondió que él no dice mentiras y siempre habla con la verdad “Siempre he considerado la honestidad como lo fundamental, es lo que estimo más importarte en mi vida. No engaño. Tengo 3 principios: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, declaró ante las acusaciones.

En cuanto al tema de la inseguridad AMLO aceptó que hay conflictos, aunque, de acuerdo con la información, esta ha disminuido en Quintana Roo y estados como Jalisco, Guanjuato, Baja California.

AMLO presidente enfatizó que tiene información de todo el país y no se deja engañar, declaró que por eso no delega, por eso todos los días recibe él, parte de lo que sucede en todo el país hacer del problema grave de la inseguridad.

Ejemplo de ello informó que en meses anteriores, Quintana Roo estaba colocado como un estado con una alta incidencia delictiva, particular en homicidios.