AMLO presidente: Solo dinero nacional para proyectos en México

El pasado domingo 23 de diciembre, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer el Plan de Desarrollo del Istmo de Tehuantepec, en done serán ampliadas carreteras, un tres de carga y los pasajeros, también, incluye la renovación de los puertos de Salinas Cruz y Coatzacoalcos.

“Todo el proyecto, a diferencia de otros, por razones estratégicas de soberanía, porque no queremos nosotros meternos en pleitos de potencias, no queremos meternos en las patas de los caballos, México es una país libre y soberano; por eso en este proyecto no vamos a tener inversión extranjera de potencias, va a ser inversión nacional”, dijo desde el puerto del Istmo de Tehuantepec, en Oaxaca “Convoca a los empresarios de México para que hagamos una mezcla de recursos”, añadió López Obrador.