AMLO presidente ¿Qué hizo en el día? Resumen del 25 de junio de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) regresó a la Ciudad de México, luego de estar en el sur del país desde el pasado sábado.

Como es de costumbre, AMLO sostuvo la reunión con los reporteros para la tradicional conferencia matutina, mejor conocida como la “mañanera”, desde donde informó que se reunirá con integrantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para revisar la nueva estructura gobierno, como también la descentralización de las dependencias federales.

“El plazo es este fin de mes. Hoy tengo una reunión con los integrantes de la Secretaría de Hacienda, con todo el equipo; vamos a hacer un análisis sobre ingresos, cómo va la recaudación y cómo va el ejercicio del presupuesto y también vamos a revisar cómo van las estructuras administrativas a partir de la austeridad”, dijo AMLO presidente.

Por encima de lo material está la fraternidad. Conferencia de prensa matutina. https://t.co/CheVNhQdwg — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 25 de junio de 2019

Cero corrupción

Durante la mañanera al ser cuestionado respecto a los prófugos de la justicia, el presidente de López Obrador dijo que en su Gobierno no protegerá a nadie, es por ello que los que evaden a la justicia serán detenidos por la Fiscalía General de la República (FGR).

Por lo anterior, AMLO señaló que no tiene problema de conciencia con respecto a al exgobernador de Puebla, Mario Marín, y del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, investigados por la Fiscalía General, por la comisión de probables ilícitos, ya que no protege a nadie, “cuando se trate de un acto de corrupción ni a mi familia voy a proteger, no tengo compromisos, al contrario”.

Guardia Nacional

AMLO presidente reafirmó que el objetivo principal del Plan Migratorio es evitar una confrontación con el gobierno de Estados Unidos y aseguró que si se llega a la confrontación se puede ganar, pero será como un triunfo pírrico, una victoria alcanzada a pesar de muchas pérdidas”.

AMLO dijo que “siempre lo hemos condenado nosotros, de como por el mayor rechazo de Estados Unidos hay gente que pierde la vida en el desierto o cruzando el Río Bravo. Esto siempre lo hemos condenado y no lo deseamos”.

Pero reafirmó que la Guardia Nacional tiene la capacidad para llevar a cabo las detenciones de migrantes.

Ya se desplegó la #GuardiaNacional en la frontera Sur —desde Chetumal hasta Tapachula— para regular, ordenar y asegurar los flujos migratorios en ����



Lo fundamental es garantizar los DDHH de las personas migrantes en nuestro país.



Avanzamos hacia la pacificación nacional. pic.twitter.com/RkaIHV4SHW — Gobierno de México (@GobiernoMX) 25 de junio de 2019

Fraude fiscal será un delito grave

Desde Palacio Nacional, el presidente recalcó que el fraude fiscal será convertido en un delito grave y el cual va a ser perseguido, además quienes sean culpables no podrán alcanzar fianza por lo que pidió que se deje de realizar este tipo de acciones delictivas.

En cuanto a quienes trafican con facturas, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) adelantó del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual se encuentra a cargo de Margarita Ríos y quien informará sobre quienes realizan evasión fiscal de millones de pesos ante dicha dependencia.

Jóvenes alejados de las drogas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), señaló durante la tradicional mañanera que será la próxima semana, cuando se ponga en marcha el plan para combatir el consumo de drogas en los jóvenes del país.

“No hemos podido desplegar este programa porque había centros para el tratamiento de jóvenes, Lanzamos la campaña, pero la pregunta va a ser, ¿y donde vamos a curarnos?”, sostuvo el tabasqueño.

Horas más tarde, AMLO viajó a Ecatepec en donde encabezó el evento de entrega de Programas Sociales, desde el estadio de Beisbol de Ecatepec.

Lo fundamental es garantizar la igualdad de oportunidades en todo México. Entrega de los #ProgramasBienestar desde Ecatepec, Estado de México. https://t.co/dWJtsGXXhD — Gobierno de México (@GobiernoMX) 25 de junio de 2019

A su llegada, pobladores se acercaron a AMLO para expresarle sus consignas y peticiones de obras y servicios para las colonias pobres de Ecatepec, las cuales el presidente escuchó.

Durante su intervención, en el evento que tuvo lugar en Ecatepec, el tabasqueño respondió ante las consignas, que su gobierno va a llevar a la practica el lema de “por el bien de todos primero los pobres”.