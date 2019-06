AMLO presidente ¿Qué hizo en el día? Resumen del 24 de junio de 2019

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), estuvo por tercer día consecutivo en el sur del país, desde donde ofreció la tradicional mañanera, desde Cancún, Quintana Roo.

Desde el sur de México, AMLO presidente dijo que para conocer el desempeño de los funcionarios públicos, no necesita instituciones como el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), pues su gobierno no necesita espías, “quien me informa es el pueblo de México”.

Lo anterior se debe a que son los mismos mexicanos quienes en muchas ocasiones se acercan a AMLO presidente para exponerle alguna injusticia al que fueron víctimas.

Conferencia de prensa matutina, desde Cancún, Quintana Roo. https://t.co/xTTvhRSkAr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de junio de 2019

Opina sobre el sargazo

Durante la mañanera de este 24 de junio, AMLO presidente señaló que el problema del sargazo no es tan grave, para ello ejemplificó el asunto con la cantidad que se recoge en playas mexicanas con la de la basura en la Ciudad de México.

“Lo del sargazo es un asunto menor, en la Ciudad de México se recogen diariamente 13 mil toneladas de basura y en el sargazo significa recoger mil toneladas”, dijo AMLO presidente.

Sin embargo, AMLO presidente dijo que se comprometía a atender la problemática, incluso señaló que habrá una inversión de 52 millones de pesos para limpiar las playas mexicanas, además de que la Secretaría de Marina (Semar), construirá cuatro sargaceras.

Hoy sostuve en Quintana Roo que lo del sargazo es controlable y se está atendiendo bajo la dirección de la Secretaría de Marina. Participan el gobierno del estado, gobiernos municipales, centros de investigación y, ejemplarmente, los empresarios del sector turístico. — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de junio de 2019

Yo no miento, dice AMLO

AMLO presidente escuchó a los reporteros que se hicieron presentes en la conferencia de prensa, donde uno de ellos le manifestó que “Tiene un exceso de optimismo, señor presidente”.

Ante la declaración del periodista, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aclaró que él no es una persona de mentiras y no piensa fallarle al pueblo de México.

AMLO presidente dijo al ser acusado: “yo no digo mentiras y siempre hablo con la verdad”, esto después de hablar de los avances en el país durante los primeros meses de su gobierno.

Les comparto este mensaje de Daniel Chávez, fundador y accionista principal de Grupo Vidanta. pic.twitter.com/MoKEVV84pK — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 24 de junio de 2019