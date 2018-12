AMLO presidente: La historia detrás de "me canso ganso"

En su discurso durante la toma de posesión presidencial, Andrés Manuel López Obrador, habló muy a su estilo, pues decidió hacer un pequeño y breve “homenaje” al popular humorista mexicano Germán Valdés, mejor conocido como Tin Tan, cuando dijo “me canso ganso”.

Dicha frase, generó polémica y miles de memes en las redes sociales, pues esas palabras, recibieron diferentes significados, pero significa mucho más; Tiene un significado más complejo y profundo.

“Me canso ganso”, fue dicho por Tin Tan en su película “El niño perdido” de 1947. Pero, ¿qué quiere decir?

¡Te la canto! ¡Me canso ganso, dijo un zancudo cuando volar no pudo, una pata se le torció y la otra se le hizo nudo, luego le dio laftosa y hasta quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo!”

Pero es una frase que fue usada para ganar la credibilidad y dejar en claro que no hay mentiras en lo que se está diciendo, ganando veracidad de una afirmación.

Para algunos analistas, el uso de esa frase en un momento histórico de México, pudo no ser del su total agrado.

“No podemos criticar a un mandatario por querer acercase a la gente ordinaria, pero su estrategia encaja en una de las tendencias del populismo que intenta siempre mostrar un veto ante la élite. El populista clásico no solo alardeará de ser pueblerino, sino que intentará mostrar a la gente ordinaria tan importante y con un conocimiento tan relevante como los especialistas. Para AMLO es estratégico mostrar que tiene el lenguaje de los no expertos” dijo Javier Corrales, columnista de The New York Times en una entrevista.