AMLO presidente: Guardia Nacional será como los Cascos Azules de la ONU

En su visita a Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dio a conocer que la Guardia Nacional seria como los Cascos Azules de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

“Para que se tenga una idea clara, la Guardia Nacional va a ser como el Ejército de Paz de la ONU, que va a tener como fundamento principal garantizar la seguridad pública con el respeto a los derechos humanos y con el uso regulado de la fuerza”, afirmó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

En rueda de prensa en el Campo Militar 7 de Apodaca, Nuevo León, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene ningún problema de conciencia porque no es un Ejército golpistas y él nunca dará la orden para que los soldados y marinos repriman al pueblo de México.

“Queremos que las Fuerzas Armadas, además de la seguridad nacional, además de la seguridad interior, también puedan actuar en materia de seguridad pública y que lo puedan hacer en el marco de la ley, sin simular”, expresó AMLO.

López Obrador llamó a los diputados y senadores de Acción Nacional de "agarrar" el tema de la Guardia Nacional como una bandera para enfrentar políticamente al gobierno federal.

"Los llamo a que reconsideren porque es un asunto muy importante para garantizar la paz en el país. Ya vamos a tener otros temas para confrontarnos de manera civilizada, con urbanidad política. Pero con esto no apostemos a la politización, por encima de intereses partidistas está el interés general", expresó AMLO.

Andrés Manuel López Obrador afirmó que las acciones principales en la estrategia para acabar con la violencia en México son los apoyos sociales, al trabajo y la educación, con enfoque principalmente en los jóvenes.

“Con el fundamento, la base de atender las causas que originan la inseguridad y la violencia, porque si no, no se resuelve el problema, no podemos apostar sólo a estrategias policiales por bien aplicadas, por bien diseñadas que estén; necesitamos atender las causas, que haya trabajo”, dijo.