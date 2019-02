AMLO podría despedir a subdirectora de Conacyt si se confirma que es diseñadora

Tras las críticas sobre que la subdirectora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Edith Arrita Meza, había estudiado la licenciatura en diseño de moda en la Universidad Jannette Kelin, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo en su conferencia matutina que este podría ser su último día de trabajo.

El presidente AMLO dijo que en el caso de que Edith Arrieta Meza, diseñadora de moda, haya sido nombrada subdirectora de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (CIBIOGEM) del Conacyt, la funcionaria será despedida.

“Ayer también salió que una modista o diseñadora va a estar en el Conacyt. Me informan que no es así. La directora del Conacyt, premio nacional de ciencias 2017, es como para decirles: tengan para que aprendan. Y nos salen con eso”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Posteriormente, AMLO dijo “vamos a suponer que sea cierto, la directora del Conacyt va a actuar. Esas cosas no se pueden permitir: ya no hay modistas, modistos, maquillistas, ya no hay esas exquisiteces, esos lujos, ya se terminó”.

“Este es otro gobierno, pero que bien que todo esto esté saliendo para que así nadie abuse y todos participemos hasta limpiar de corrupción al gobierno”, expresó Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Luego, el presidente López Obrador dijo que la directora del Conacyt, María Elena Álvarez-Buylla, dará a conocer sobre el tema y “si fuese así hasta hoy estuvo de funcionaria”.

POLEMICA DEL CONACYT

Desde el 10 de diciembre de 2018, Edith Arrieta Meza tomó posesión en la Secretaría Ejecutiva de la CIBIOGEM, pero la única experiencia laboral de Arrieta Meza es como “Jefa de Unidad Departamental B”, de 2015 a 2018, en la delegación Tlalpan durante la administración de la hoy jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, de acuerdo con su declaración pública.

El nuevo subdirector del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), David Alexir Ledesma, se ha vuelto el centro de las criticas tras darse a conocer que gana 44 mil 366 pesos mensuales y se encuentra cursando el tercer semestre de la licenciatura de Comunicación.