AMLO pide dialogar con los famosos que criticaron el Tren Maya

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró durante su conferencia matutina que está dispuesto a invitar a los famosos que participaron en la campaña que critica el proyecto del Tren Maya, para dialogar con ellos y explicarles los beneficios que traerá esta construcción de su gobierno.

Como te informamos en La Verdad Noticias, durante el mes de marzo, diversos famosos y ambientalistas aparecieron en la campaña “Selva me del Tren”, Este movimiento surgió debido a la modificación del Tramo 5 Sur del tren, mismo que, según aseguran, destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna del sureste del país.

Entre las celebridades que aparecieron en dicho video estaban Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Natalia Lafourcade, Omar Chaparro, Ana Claudia Talancón, Rubén Albarrán, Bárbara Mori, Omar Chaparro, y muchos otros.

AMLO dice que los famosos no actuaron “de mala fe”

El presidente López Obrador enviará invitación a celebridades y ambientalistas de #SelvameDelTren para reunirse, y poder "aclarar todas sus dudas" sobre el Tren Maya.



"Se creyeron lo de la destrucción", señaló, y recordó anécdota con su hijo menor, Jesús Ernesto pic.twitter.com/yQyGunNFqe — Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) April 20, 2022

Justo cuando salió la campaña contra este importante proyecto del gobierno federal, Obrador arremetió contra los artistas que aparecían en la campaña "Selva me del tren". Pero ahora, el mandatario morenista quiere aclarar todas las dudas que tengan estos famosos, quienes considera que no actuaron de “de mala fe” al participar en dicho video.

“Los voy a invitar a ver si platicamos, me estás dando una buena idea, los voy a invitar a ver cuáles son sus dudas y se les aclaro, a ver si aceptan y platicamos, porque es desconocimiento, no es mala fe, no creo que les hayan pagado, yo creo que se creyeron lo de la destrucción”, aseguró el presidente. A pesar de que hace unos días AMLO afirmó que los que se oponen al Tren Maya es por “dinero”.

AMLO insiste en que el Tren Maya traerá beneficios

El presidente asegura que si habla con las celebridades, las podrá convencer sobre su proyecto/Foto: Notigape

López Obrador reiteró que el Tren tendrá diversos beneficios: “Que ellos sepan el rescate arqueológico que se está llevando a cabo con la construcción del Tren Maya, tenemos pues como 100 arqueólogos, si no es que más, biólogos, un equipo multidisciplinario para el cuidado del medio ambiente, sí conviene que se informe más sobre esto”.

El mandatario AMLO encargo a Diego Prieto, director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y a funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) un informe al respecto en los próximos días.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!