AMLO pide a Poder Judicial no usar su nombre para evitar corrupción

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) hizo un llamado a los encarados del Poder Judicial a no usar su nombre o el del Gobierno Federal para que no haya influyentismo y corrupción.

Durante la tradicional mañanera, AMLO dijo, “pedirles a los encargados del Poder Judicial, con todo respeto, que se conduzcan con rectitud, que no haya influyentismo o currupción, que no se use mi nombre o del Gobierno Federal, del Poder Ejecutivo”, recalcó desde Palacio Nacional.

Asimismo, López Obrador anunció que desde el Poder Ejecutivo no habrá consigna para favorecer a perjudicar a nadie en asuntos judiciales que corresponden a FGR y al Poder Judicial.

Tenemos que unirnos para sacar adelante a nuestro querido México. Conferencia de prensa en vivo. https://t.co/UoxdAZhWkC — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 28 de mayo de 2019

“Yo solo puedo comentar que no hay consiga, como era antes, del Poder Ejecutivo, de favorecer o de perjudicar a nadie, que se escuche bien y que se escuche lejos, que los escuchen ministerios públicos, jueces, magistrados, ministros, no hay recomendación, en ningún caso, del Presidente”, detalló AMLO.

Por lo anterior, el tabasqueño dijo que cuando se trate de asuntos judiciales que corresponde a la Fiscalía General o al Poder Judicial, se tratarán en la dependencia correspondiente para que quede completamente claro.