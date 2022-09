AMLO opinó de la división de Morena en el Senado

Andrés Manuel López Obrador, aseguró que él no interviene en otros Poderes como el Legislativo, tras los sucesos de esta semana en la bancada de Morena, en la Reunión Plenaria y en la elección de la Mesa Directiva del Senado de la República.

López Obrador se refirió a si tiene todavía confianza en Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara Alta, luego de las discusiones que se generaron al interior del partido que el ejecutivo federal fundó.

“Cada quien es responsable de sus actos, en el caso de nuestra postura es garantizar la libertad, que todos los ciudadanos puedan manifestarse con absoluta libertad y garantizar el derecho a disentir, eso es propio de una democracia, yo no intervengo en asuntos de otros Poderes, ni siquiera en cuestiones relacionadas o diferencias, disputas, confrontación en la organización a la que pertenezco (Morena)”, comentó.

“No me meto en eso, sí me interesan temas como esta posible decisión o esta decisión que tiene que tomar la Corte (prisión preventiva oficiosa), eso sí me importa, incluso, incluso me importa decirles que cuando iba yo. tomar posesión, a sabiendas de la descomposición que existe en el Poder Judicial como existía en todo el Gobierno, teníamos que llevar a cabo, cambios transformaciones, como lo estamos haciendo en el Poder Ejecutivo”, agregó.

La bancada de Morena en el Senado de la República vivió momentos de tensión esta semana que inició con la ausencia de los principales funcionarios del Gabinete de Seguridad Federal a la IX Reunión Plenaria de Morena y que culminó con la elección de Alejandro Armenta como presidente de la Cámara Alta.



No “cobijaron” a Ricardo Monreal

Monreal Ávila aseguró previamente que las ausencias de los funcionarios del Gabinete tuvo un propósito político y mediático de mostrarlo como un líder sin interlocución en la Cámara Alta.

“No lo disminuyó ni tampoco lo oculto, a la sesión Plenaria después de haber estado confirmados y acordados incluso en la agenda con ellos, cancelaron”.

“Obviamente no le atribuyó este hecho a la casualidad, sería ingenuo pensar eso, pero entiendo el momento político y obviamente la estrategia de vaciar o de no asistir, o de hacer el vacío en la Plenaria tenía un propósito político y mediático: establecer y señalar a un presidente de la Junta débil y sin interlocución, un presidente de la Junta ,como líder de Morena, al que no le aceptan las invitaciones a deliberar”, agregó.

