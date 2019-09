AMLO ofrece hasta 10 mdp de RECOMPENSA por información de normalistas de Ayotzinapa

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ofrecido una recompensa que va desde un millón y medio hasta los 10 millones de pesos, a quien brinde información acerca del paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Este 26 de septiembre se cumplen ya cinco años de que se diera la desaparición de los normalistas de la escuela Normal Rural Isidro Burgos, y ante ello Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob), pidió a todo los mexicano que ayuden con información veráz que pueda ser de utilidad para resolver este caso de Ayotzinapa.

"Necesitamos que la sociedad nos ayude a conocer los hechos de verdad y justicia, por eso ofrecemos recompensa de un millón 500 mil pesos a quien nos dé información fidedigna y verificable de los estudiantes desaparecidos", indicó Encinas.

A si mismo, Alejandro Encinas indicó que hay una recompensa que consta de 10 millones de pesos a quien de informes del paradero de Alejandro Tenescalco, quien en un presunto implicado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

“Se darán "10 millones de pesos a quien informe sobre el paradero de Alejandro Tenescalco Mejía, uno de los principales perpetradores de estos hechos de desaparición forzada en Ayotzinapa", agregó Alejandro Encinas.

Por su parte, el presidente AndrÉS Manuel López Obrador reiteró que no duden en informar si alguien sabes algo con el paradero de los normalistas del caso Ayotzinapa, asegurando que tendrán seguridad y protección:

"Los que seguramente saben, hay muchos que saben, por eso tengo confianza en que vamos a conocer la verdad, el que informe tiene toda la protección del Estado. Todo el apoyo del gobierno", dijo AMLO:

"Por eso, no pierdo las esperanzas, estoy optimista. Creo que vamos a darles buenas noticias a los familiares, no lo descarto, no me doy por vencido, al contrario creo que lo vamos a lograr", indicó López Obrador..