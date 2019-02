Luego que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitiera que el video publicitario turístico, no corresponde a un gobierno democrático, ordenó que la Secretaría de Turismo, eliminara de la luz pública el spot; en el aparecían imágenes suyas en campaña y de Morena.

Durante la conferencia matutina del 27 de febrero en el Palacio Nacional, AMLO admitió que dicho video, provocó que sus adversarios dieran por hecho que su gobierno fomenta al partido de Estado.

“Decirles que instruí para que bajaran un video que se hizo, donde aparece Morena, un video que se utilizó para dar a conocer el plan de turismo. Eso no corresponde a un gobierno democrático, nada más les da elementos a nuestros adversarios para decir: ‘¿Ya ven? Son lo mismo, son iguales, es un partido de Estado, es un gobierno que apoya a un partido’. No, no somos iguales”, dijo el mandatario.