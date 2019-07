AMLO no quiere que renuncie Olga Sánchez

Durante la mañana, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) respondió por los rumores ante una posible renuncia de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez.

El Presidente de México se dijo estar contento por el trabajo que ha desempeñado la funcionaria pública y dijo que es una mujer con mucha experiencia en cuanto a la impartición de justicia.

Es por ello que AMLO dijo durante su conferencia “mañanera”: “Estamos muy contentos con ella (...) no queremos que se vaya. No es como otros casos, en donde sí nos gustaría”.

Incluso el mandatario federal la calificó como una persona con convicciones y trabajadora, que todos los días está por las mañanas en las reuniones de seguridad.

Sin embargo al señalar, AMLO que le gustaría que “otros” renunciaran los reporteros reunidos en Palacio Nacional lo cuestionaron sobre quién podría ser.

AMLO demuestra estar agradecido con la secretaria Olga Sánchez.

En respuesta, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que “los que están ahí agazapados, que vienen de tiempo atrás, que no comparten el proyecto nuevo, que no están a favor de la cuarta transformación (..) en un acto de honestidad deberían de decir ya me voy, esto no me gusta, no estoy de acuerdo. Y no son trabajadores de base”.

Pero dijo que dichas personas a las que se refiera pueden trabajar en un banco, en una calificadora o dar clases en una universidad de buenos ingresos, que cobran bastante por las colegiaturas.

Sin embargo dejó claro que no es el caso de la licenciada, refiriéndose a Olga Sánchez y son los adversarios quienes están desconcertados y molestos.

Recordemos que también se han dado anteriormente rumores de “celos” entre la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y el canciller Marcelo Ebrard luego que este último fue designado para reordenar el flujo de migrantes.