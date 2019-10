AMLO no permitirá que calles lleven su nombre

Una vez retirado de su cargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, no permitirá que se le ponga su nombre a calles, plazas o edificios, esto porque está en contra del culto a la personalidad.

"No quiero nada que tenga que ver con culto a la personalidad, no quiero que les pongan mi nombre a calles, ni estatuas, ni homenajes, nada de eso", comentó.

AMLO afirmó que una vez que concluya su gobierno, se retirará de cualquier actividad pública, así como las del partido que fundó, Morena.

"Lo que quiero es estar en paz, retirarme, no voy a reelegirme y tampoco voy a estar metiéndome en cuestiones políticas, ni si quiera de mi partido, me retiro por completo", agregó el presidente.

Comentó que confía que no le pasará como a otros políticos, que conforme se acerca su término de mandato, cometen errorer que manchan su legado.

"Y al final de la vida, en el último tramo de la vida, aún habiendo actuado de manera consecuente durante mucho tiempo al final, como se dice coloquialmente, la riega. Entonces, por eso a los dirigentes hay que juzgarlos hasta que mueren", mencionó.

Cabe mencionar que ésta no es la primera vez que López Obrador reitera su no reelección. Anteriormente firmó hasta un documento para que eso no suceda.

