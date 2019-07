AMLO no aceptará a policías que dejaron la Guardia Nacional para protestar

Ante las protestas de la Policía Federal que empezaron el martes y que hasta el día de hoy “se ve lejos” el cese, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que los elementos que ya pertenecían a la Guardia Nacional, uno de sus proyectos “estrella” para acabar con la violencia que vive el país, y que dejaron las filas de la corporación para unirse a las protestas no podrán regresar.

El político tabasqueño, que ha perdido seguidores después de sus “polémicos” actos en tan solo 7 meses de gobierno, afirmó que no va a permitir la indisciplina de los elementos que se unieron a la protesta en contra de la Guardia Nacional.

Policías cerraron carreteras, casetas y hasta atacaron a la coordinadora de la Guardia Nacional.

El mandatario afirmó que los elementos “indisciplinados” no van a perder su trabajado en la Policía Federal pero no podrán regresar a la Guardia Nacional, ya que eso actos no pueden ser aceptados.

“Esas indisciplinas no se deben de permitir, afortunadamente son pocos; ya que al mismo tiempo hay más solicitudes de quienes quieren ingresar a la Guardia Nacional”, recalcó el presidente de México.

A pesar de las declaraciones del presidente AMLO, los policías federas continuan con las protestas acusando al gobierno actual de malos tratos; también se niegan a incorporarse a la Guardia Nacional, ya que aparentemente perderían un bono de operatividad de 8 mil 175 pesos que utilizan para comprar guantes, porta cargadores, botas y otros artículos necesarios para realizar su trabajo.

Las protestas comenzaron tras hacer oficial el inicio de la Guardia Nacional en todo México, los superiores les comunicaron que ya no tendrán prestaciones y que tienen que firmar su baja de la Policía antes de incorporarse a la Guardia Nacional (GN) del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO); quien ha asegurado que “todo está bien” con la GN.