AMLO niega denuncia en contra de Salinas Pliego; afirman qué hay pruebas

Durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), evadió el tema de una denuncia existente hecha ante la Fiscalía General de la República (FGR) de la compra-venta de Grupo Fertinal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-1018).

Dicha denuncia, se interpuso el pasado 5 de marzo durante la actual administración, encabezada por López Obrador y fue interpuesta por Petróleos Mexicanos (Pemex).

La reportera Peniley Ramírez, reveló la polémica denuncia el pasado 11 de junio y de acuerdo con la apoderada legal de Pemex, Martha Rodríguez Acosta, la compra-venta se llevó a cabo por la cantidad de 193 millones de dólares; Grupo Fertinal, se encontraba “técnicamente en quiebra”.

La petrolera mexicana, pidió a la Fiscalía General de la República, investigar el caso por delitos de “ejercicio indebido del servicio público y la contratación indebida de crédito”, los cuales, fueron dirigidos en contra de ahora ex consejeros y ex funcionario de Pemex; aclararon que no eran para Salinas Pliego ni Fabio Massimo Covarrubias Piffer, quienes están involucrados en la denuncia.

Andrés Manuel, negó la existencia de la denuncia durante la conferencia matutina pues se le cuestionó sobre Fertinal y el tabasqueño aseguró que “no hay, no existe”; admitió que hay una investigación por dicha operación de la planta chatarra de Agronitrogenados a través de un soborno del empresario ALonso Ancira, quien es dueño de Altos Hornos de México (AHMSA) a Emilio Lozoya Austin, entonces director de Pemex.

De acuerdo con una publicación de la revista Proceso, se indicó como Ricardo Salinas Pliego, fue socio de Grupo Fertinal desde 2006, esto, hasta que Petróleos Mexicanos compró la empresa en 2015 y lo hizo mediante una red de sociedades de papel en otros países; Bélgica y Suecia, mismas que estaban vinculadas a una cuenta bancaria en Suiza.

En febrero de este año, la edición de esta semana de Proceso, reveló el “entramado” de la operación de Grupo Fertinal, el cual, terminó en un desfalco triple que se llevó “entre las patas” a Enrique Peña Nieto.

Cabe mencionar, que Salinas Pliego, es uno de los tres hombres con más dinero de México y es aliado de López Obrador en el sector privado; dirige el consejo asesor empresarial de AMLO, también opera la distribución de recursos de algunos programas sociales y además, tiene allegados en el gobierno, como por ejemplo, Esteban Moctezuma Barragán.

El presidente de México fue cuestionado sobre la implicación de Salinas Pliego en la trama Fertinal y cómo influirá esto para que su aliado siga en su consejo asesor, a lo que Andrés Manuel contestó:

“Si no hay denuncia en lo judicial, no podemos nosotros descalificar a nadie, nosotros vamos a actuar siempre con apego a la legalidad. He dicho que sí hay denuncias deben de proceder, todas las denuncias, no tapar absolutamente nada”.

El reportero, insistió en el tema, “No hay denuncia por Fertinal, ¿es lo que me está diciendo?” y el tabasqueño reiteró, “no hay, no existe”.

“Inclusive la denuncia del señor Ancira ya estaba en curso. Yo quiero aclararles que desde que tomé posesión, dije que íbamos a ver hacia adelante, que proponía lo del punto final, que no pensaba en que le conviniera a la nación meternos, anclarnos en las acusaciones y la persecución política, porque teníamos que ver hacia adelante y es lo que estamos haciendo”, indicó AMLO.



Por su parte, Salinas Pliego, siempre negó ser socio de Fertinal, empresa a la que Banco Azteca, mismo que pertenece a Grupo Salinas, dio un préstamo de 406 millones de dólares entre 2008 y 2015.

La denuncia, fue interpuesta ante el Departamento de Justicia y la COmisión de Valores de Estados Unidos, por un informante anónimo, dicta que la compra-venta de Grupo Fertinal, se hizo tras un soborno de 50 mdd a EPN, ex presidente de México.



Lo más polémico, es que la cantidad de que le habrían “obsequiado” a Peña, coincide con el dividendo.