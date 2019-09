AMLO muestra la cámara encontrada en Palacio Nacional con la que acusó espionaje

AMLO mostró la cámara que fue encontrada en una de las oficinas que ocupa el presidente López Obrador en Palacio Nacional, cámara que se encontraba muy escondida, y ante este hallazgo el 29 de agosto pasado acusó de espionaje el mandatario nacional.

Ahora AMLO dio a conocer durante su conferencia mañanera la cámara es cuestión, para mostrarla a los periodistas reunidos en el Palacio, por lo que pidió a su ayudantía que la trajeran, señalando que “ahí está en el cajón” indicó Andrés Manuel López Obrador.

"Si acaso me llamó la atención porque es muy pequeñito; les voy a mostrar el aparatito. Nada más que lo vean, a ver si no me lo quitaron, un aparato que debe ser moderno", indicó AMLO.

El mandatario nacional, recordó a los presentes que dicha cámara había sido hallada en una de las oficinas en Palacio Nacional en el cual "asisten quienes van a hacer planteamientos de todo tipo";sin embargo, puntualizó AMLO que "no hay nada que ocultar", pues "nosotros no aceptamos que nos hagan propuestas indecorosas" aseveró el mandatario nacional.

Lo más importante es hacer política para el pueblo. Conferencia matutina. https://t.co/xuhXbPputr — Andrés Manuel (@lopezobrador_) September 3, 2019

Aunque dijo AMLO que no sabían desde cuando se encontraba espiando esa cámara, tampoco era algo que le preocupara, afirmando que por ello no se tomaron medidas de revisión en los demás salones de Palacio Nacional, asegurando que el espionaje es algo que no le preocupa.

Al igual que la vez pasada, el mandatario Andrés Manuel López Obrador afirmó que no se va a iniciar una investigación tras encontrar la cámara de espionaje en el recinto, aseverando que no tiene tiempo para ocuparse de ello.

“Hablamos de todos los temas, pero no hay nada secreto. No se esconde nada por eso no le damos mucha importancia. Si a caso me llamó la atención porque es muy pequeñito”, indicó el presidente AMLO.

Mientras tanto, los técnicos afirmando que esa cámara tenía que ser descargada en determinado tiempo para extraer el contenido de la memoria.

“Cuando se tienen principios, se tienen ideales, cuando se actúa con honestidad…entonces cuántas mentiras se difunden acerca de nuestro gobierno y no pasa nada”, finalizó con el tema López Obrador.