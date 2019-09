AMLO llega a Coahuila y le regalan un PERICAZO, así reaccionó

Es común que cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el presidente de México, llegue a algún lugar de México los pobladores del sitio a donde llega le entreguen obsequios como muestra del aprecio que le tienen al mandatario federal, de hecho algunos han resultado muy peculiares.

Como ejemplo de lo anterior, ocurrió en Torreón, Coahuila donde AMLO fue recibido con porras, peticiones de apoyo y un regalo peculiar: un perico verde, el cual fue entregado personalmente por una mujer que se lo quiso regalar como mascota.

Al ver AMLO tal acto de la mujer, inmediatamente le agradeció por el obsequio y le dijo que lo guarde y cuide muy bien para que cada vez que él visite al estado ella se lo lleve y el Presidente pueda ver a su perico.

Un perico fue el regalo de AMLO al visitar Coahuila.

“Vamos a hacer un acuerdo, tú me lo guardas y ahí lo tenemos y cada vez que yo venga me lo traes... Llévatelo, ya quedamos, pero me lo cuidas, es mío ehhh”, dijo AMLO.

Estos han sido otros de los peculiares regalos que ha recibido AMLO en sus visitas:

Una marimba que recibió en Champotón, Campeche el cual fue hecho de cedro y tiene el nombre del mandatario grabado en el frente. También en ese mismo estado fue donde Andrés Manuel López Obrador recibió unos gansos como regalos.

Dale clic en la estrella de google news y síguenos

Un retrato, en Veracruz el Presidente recibió un retrato de él cuando tomó posesión de la presidencia de la República.

Cuando visitó a principios de año Tlaxcala, AMLO recibió un busto de color cobre con la figura de su rostro.

Te puede interesar: AMLO: Conservadores los que vandalizaron Palacio Nacional y comercios en marcha

Era el 11 de enero de 2019, cuando el Presidente de México cuando se encontraba en su conferencia de Prensa en el Palacio Nacional cuando recibió un sombrero de charro por familiares directos del caudillo de la Revolución Mexicana. De hecho los descendientes de Emiliano Zapata dijeron que era un sombrero que solía utilizar el célebre personaje.