AMLO llama CORRUPTOS a las personas que ganan más de 600 mil pesos mensuales

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) advirtió durante su mañanera que enviará una reforma constitucional para perfeccionar la norma para que ningún servidor público pueda ganar más que el Presidente, esto luego de se diera a conocer los amparos concedidos por jueces contra la Ley de Remuneraciones.

Por lo anterior, desde Palacio Nacional López Obrador refirió que esta iniciativa podría presentarse en el siguiente periodo ordinario de sesiones en la Suprema Corte de Justicia.

“Ayer les dije a los legisladores que sí se está abusando de una mala interpretación, volveré a enviar una iniciativa para reformar la constitución y ser más precisos, más claros, ese es el compromiso que hicimos, de manera respetuosa al Poder Judicial, no es por la fuerza, pero estamos viendo que no tienen materia”, detalló el mandatario la mañana de este 17 de julio.

De igual manera, AMLO señaló que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM debería emitir una recomendación de si es clara la Constitución.

“Todos los organismos que se crearon abusaron, todos empezaron a recurrir, acuérdense que el argumento era que tenía que ganar bien porque si no lo hacían se iban a echar a perder, en un país como el nuestro el que gana 600 mil pesos mensuales, con todo respeto, es un corrupto y no se necesita presentar pruebas, es una gente insensible, no un servidor público”, sostuvo AMLO.

De igual manera, señaló que sí sus opositores no quieren la revocación de mandato, la consulta ciudadana, por lo que dijo, no están a favor de la reducción de sueldo.

“No lo aprueba o no se alcanza la mayoría que quede claro que ellos no está a favor de que se reduzcan los sueltos elevadísimos de los altos funcionarios, fuera máscaras y nada de negociaciones”, sostuvo el mandatario.

El pasado martes, el presidente de México, compartió un video a través de sus redes sociales en donde le reprochó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por su resolución para que funcionario ganen más que el Jefe del Poder Ejecutivo.

Asimismo informó que se se reunió con los presidentes de la mesas directiva de la Cámara de Diputados, Mario Delgado, y del Senado de la República, Ricardo Monreal, para revisar la agenda legislativa que tienen pendiente.