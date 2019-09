AMLO le da LIKE a declaración de “El Chapo” en que quiere donar su dinero a indígenas

AMLO le dio like a la declaración de “El Chapo” en la que se menciona que este quiere donar su dinero a los pueblos indígenas, idea que al parecer ha puesto muy “feliz, feliz, feliz” que hasta dijo López Obrador, lo celebraba.

"Me gustó la declaración, para que digo que no si sí, me gustó la declaración, no sé si sea cierta, no puedo yo verificarlo, pero si es como salió en los medios que un abogado expresa que Guzmán Loera quiere que su riqueza se entregue a las comunidades indígenas de México, yo lo veo bien, lo celebro” indicó AMLO.

Incluso el presidente López Obrador señaló que justo su administración se encontraba en un proceso en el que pretende devolverle al pueblo lo robado, lo mal habido y por ello se realizan las subastas, por ello ante la supuesta declaración de “El Chapo” dada a conocer por un abogado.

“Además nosotros ya iniciamos un proceso porque queremos que todo lo que se confisca en Estados Unidos a delincuentes o presuntos delincuentes de México, se devuelva a México, que no se incaute y se quede en Estados Unidos. Ningún asunto va a dejar de litigarse cuando se trate de dinero que queda en Estados Unidos y que pueda corresponder a los mexicanos” expresó el primer mandatario nacional.

Se supo este día que uno de los abogados que conforman la defensa del Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” Guzmán, habría informado acerca de la petición que el capo sinaloense hizo al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Dicha petición se habría realizado en la cual se hizo durante dos llamadas telefónicas,cabe mencionar que estas son de las primeras que se le han permitido a “El Chapo” desde que fue sentenciado a cadena perpetua, junto a las realizadas a su madre y demás familiares en los casi últimos días de agosto.

“Lo más importante es que él dijo que estaba de acuerdo en que el dinero que se haga cobrable o que pretenda quitarle el Gobierno de Estados Unidos, país que estimó su fortuna en más de 12 mil millones de dólares, se quede en México, porque es de México, ya que se generó en México",señalaron.