AMLO lamenta feminicidio de la niña Fátima; “es ejemplo de la descomposición social”

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó el feminicidio de Fátima Cecilia Aldrighett Antón, una niña de apenas 7 años de edad, que fue vista por última vez al salir de la escuela en el barrio de Santiago Tulyehualco, alcaldía Xochimilco de la Ciudad de México, y apuntó que este es un ejemplo de la descomposición social que produjo la política neoliberal.

Feminicidio de Fátima nos duele a todos: AMLO

Durante la conferencia matutina de este lunes, López Obrador dijo que es muy lamentable que se registren estos hechos e indicó que la violencia que se registra en México “se debe atender de fondo y así buscar una sociedad mejor”, para ello, aseguró que su gobierno está haciendo todo lo que le corresponde para conseguirlo, pues “el gobierno es el principal responsable de tener una sociedad mejor”.

Consideró como un caso grave que en la sociedad exista una pérdida profunda de valores y señaló que las cosas no son más graves porque México tiene una gran reserva de valores culturales y espirituales.

AMLO lamenta feminicidio de la niña Fátima; “es ejemplo de la descomposición social”

“Siempre he dicho que se mide el desempleo, el crecimiento económico e incluso el número de homicidios, pero no se mide el grado de descomposición social que produjo la política neoliberal. El grado de descomposición social es un efecto del modelo neoliberal. Son crímenes que tienen que ver con odio, crímenes que tienen que ver con problemas sociales, familiares, es una enfermedad social que no sólo se resuelve con policías y cárceles o mano dura.

“Tenemos que atender el fondo: que haya bienestar material y del alma. Tenemos que moralizar”, señaló el mandatario federal.

Fátima tendrá justicia

Respecto al caso de Fátima, Andrés Manuel dio todo su respaldo a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para investigar el feminicidio y detengan a los responsables del asesinato de la menor.

“Estos temas que duelen mucho, que afectan mucho tienen como posibilidad el que luchemos todos por una sociedad mejor, no le veo otra salida”, destacó López Obrador.

Te puede interesar: Feminicidio de Fátima causa indignación y se manifiestan en Xochimilco

Por último, el presidente señaló que a pesar de las críticas hacia su gobierno en materia de seguridad, todos los días de 6 a 7 de la mañana tiene una reunión con el Gabinete de Seguridad, para atender el problema de la violencia. “Todos los días estamos atendiendo esto”, sentenció.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana