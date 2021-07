AMLO justificó la liberación de Ovidio Guzmán

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha justificado la liberación Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, tras los enfrentamientos con el ejército ocurridos en Culiacán en 2019.

Resulta que el mandatario mexicano dijo que habrían muerto al menos 200 inocentes de no haberlo hecho, esto lo dijo durante su conferencia mañanera de este viernes, realizada desde Sinaloa.

Tal parece que AMLO volvió a defender su decisión de liberar al hijo del famoso narcotraficante, al justificar que su intención fue la de evitar más violencia hacia personas inocentes, así lo explicó:

“Nos criticaron mucho cuando decidimos dejar en libertad al hijo de (Joaquín) Guzmán Loera aquí en Culiacán, yo tomé la decisión, porque no quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no se entiende”.

Además, el Presidente de México reclamó que en gobiernos anteriores buscaban solucionar todo con la violencia y aseguró que tiene su consciencia tranquila con dicha decisión, pues con ella evitó que murieran cientos de personas.

AMLO salvó la vida de 200 personas

El presidente afirmó: “Los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia, pues tengo mi conciencia tranquila porque cuando pedí el informe de lo que podría haber sucedido, iban a perder la vida más de 200 inocentes, según la estimación que se hizo”.

Hay que recordar que el 17 de octubre de 2019 los reflectores se enfocaron en Culiacán, Sinaloa, pues se había desatado una ola de balaceras en distintas zonas de la ciudad. Las fuerzas federales y estatales habían detenido a Ovidio Guzmán, hijo del narcotraficante mexicano, “El Chapo”.

AMLO y su nueva derrota

Consulta Popular

Andrés Manuel López Obrador transformó un instrumento de consulta popular, mecanismo de democracia participativa, en burla, un ejercicio pitero que aportará un antecedente negativo a esta clase de ejercicios ciudadanos.

Esto al igual que en otras naciones, destacadamente Suiza, es un potente instrumento para manifestar la voluntad popular. El que ambiciona pasar a la historia como el Gran Transformador, lo hará como un hombre que destruyó a la democracia buscando polarizar a la sociedad.

Porque lo que refleja la consulta es el rencor que carcome al inquilino de Palacio. Quien se sentía destinado a dirigir los destinos de la nación, y lo logró, no puede perdonar a aquellos que cree que quisieron obstaculizarlo en su senda a la grandeza.

