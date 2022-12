AMLO invita a la población a consumir bebidas saludables, no Coca Cola

El presidente Andrés Manuel López Obrador invitó este viernes a la población a consumir bebidas saludables, y reducir la ingesta de Coca Cola; además destacó que el incremento en los precios de los productos de dicha marca de refresco.

“Hay que decirlo, ya no hay que consumir Coca-Cola porque no es buena para la salud, además de eso le suben el precio, es como las papitas, no solo es que hacen daño, que tienen mucha sal, es que cuesta mucho una bolsita de papas, carísima, puro aire, ¿qué no es mejor la fruta de temporada?”, dijo esta mañana.

El jefe del Ejecutivo recordó a la población sobre los daños del producto en el organismo, recordó uno de los usos que le daban en el pasado.

“El otro día me platicaban algo que me dejó anonadado, a veces, antes para los desfiles militares precisamente, tenían que limpiar los carros, los equipos, los jeeps, para que brillaran los rines, con Coca, no, pobre estómago y quedaban rechinando de limpios”, comentó.

Es de resaltar que el alto consumo de bebidas azucaradas no sólo cobra la vida de 24 mil mexicanos al año sino que trae consigo mayores gastos en salud pública para atender padecimientos asociados como diabetes o cáncer.

Como te hemos mencionado en otras notas informativas de La Verdad Noticias, la embotelladora Coca Cola FEMSA (KOF) dio a conocer a finales de noviembre que los precios de sus productos aumentarían de uno a tres pesos a partir de diciembre.

El tercer ajuste en lo que va del año responde a los mayores costos en PET y edulcorantes, informó John Santa Maria, director general de la empresa.

De acuerdo con daos de la Universidad de Yale, México es el primer consumidor de refrescos en el mundo con un promedio de 163 litros por persona al año.

Nuevos precios de Coca-Cola

Estos son los nuevos precios de los productos Coca-Cola de acuerdo con la lista de la Asociación Nacional del Pequeño Comerciante (ANPEC):

Coca-Cola de 250 mililitros aumentó de 9 a 10 pesos.

Coca-Cola de de 400 mililitros, de 12 a 13 pesos.

Coca-Cola de 500 mililitros, de 15 a 17 pesos.

Lata de 235 mililitros en sus versiones normal, sin azúcar y light de 15 a 17 pesos.

Coca-Cola de 2.25 litros retornable pasará de 28 a 29 pesos.

Coca-Cola de 3 litros, de 34 a 35 pesos.

Coca-Cola no retornable de 3 litros, de 45 a 47 pesos.

