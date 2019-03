AMLO hace una petición a México; exhorta a no proteger a los delincuentes

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), exhortó en su conferencia matutina a que la población no proteja a los delincuentes.

La petición de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) al pueblo de México ocurre después de que en Santa Rosa de Lima, Guanajuato, pobladores se resistieran a la detención de un grupo dedicado al robo de combustible tras un operativo estatal y federal.

“No apoyen a esta gente que aparentemente o falsamente les ayuda, eso no es real, ellos no les ayudan, buscan perjudicarles, que no haya este apoyo a grupos que se dedican a la delincuencia”, dijo Andrés Manuel López Obrador (AMLO).