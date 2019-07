AMLO habla sobre la Policía Federal y la Guardia Nacional

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), habló de la Policía Federal y la Guardia Nacional; a través de un video publicado en su página de Facebook, afirmó que las propuestas de la Policía Federal, no tienen ningún fundamento, además, añadió que considera que hay “mano negra” detrás de los bloqueos dados durante la mañana y tarde de este miércoles 3 de julio.

En su video, el tabasqueño más querido de México, dijo: “Hay mano negra en este asunto. Esto se manejaba antes desde Bucarelis, desde los sótanos de Bucareli y piensan que va a ser lo mismo”.

Además, añadió que no va a reprimir porque no son iguales, por lo que se va a resolver este asunto porque no se está cometiendo ninguna injusticia con la Policía Federal.

Incluso, cuestionó que los bloqueos, los elementos de la Policía Federal, saben que se les mantendrán sus prestaciones y entonces, no hay motivo para hacer una protesta.

“ya lo saben, y mantienen sus prestaciones, entonces ¿por qué les manifestaciones? Está raro, ¿verdad?”.

De la misma manera, reiteró que a 20 años de la fundación de la institución, no se consolidó y “se echó a perder”.

"y con más intensidad se pervirtió en el tiempo que estuvo dependiendo de la Secretaría de Gobernación. Entonces, desde arriba como hacia abajo emperó la irresponsabilidad y la corrupción".

Algunos de los elementos de la Policía Federal no pasan las pruebas para estar en la Guardia Nacional, “porque no puede estar cualquiera”, dijo López Obrador, ciertos mientos no tienen conductas aceptables o padecen problemas de salud.

"No van a poder estar en la guardia pero van a seguir trabajando en la Policía Federal... pero sí hay que cuidar oficinas, instalaciones como museos, parques, las mismas instalaciones de las Secretarías del Gobierno. No se va a despedir a nadie, y mantienen sus prestaciones".

Andrés Manuel, aprovechó la ocasión y ofreció disculpas a las personas que resultaron afectadas por las protestas protagonizadas por elementos de la Policía Federal.