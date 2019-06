AMLO fija su posición si construcción de Santa Lucía se detiene

Como resultado de los amparos promovidos en contra de la obra del nuevo aeropuerto en Santa Lucía, el Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dejó clara cuál será su postura.

AMLO presidente también descartó que dichas acciones suspendan la construcción definitiva de la obra de infraestructura en la base militar de Santa Lucía.

Y con respecto a si le ocasionan algún daño, AMLO dijo: "Son amparos que no perjudican, porque no se está construyendo nada en Santa Lucía. No estamos preocupados, porque todo es una campaña mediática.

AMLO exhibirá a quienes detengan construcción del aeropuerto en Santa Lucía.

"Vamos a cumplir y en dos años va a estar listo el nuevo aeropuerto", declaró AMLO presidente en la que reiteró que quienes se oponen al proyecto de Santa Lucía son los que perdieron millonarias inversiones en la obra de Texcoco.

Debido a lo anterior, AMLO presidente, señaló que detener o aplazar el inicio de la construcción y preservar lo que se construyó para el proyecto aéreo de Texcoc, tendrá que informar cuales son sus intereses para que los mexicanos sepan quienes son.

"Sí, sabemos que es una estrategia de nuestros adversarios, pero no van a poder, porque legalmente no se está infringiendo ninguna ley”. Declaró AMLO presidente para continuar diciendo “Aun cuando una autoridad del Poder Judicial actuara de mala fe hay instancias y lo más que lograrían sería demorar el proyecto”.

"Además, si eso lo lograran tendría que informar por qué se detiene y quiénes son los responsables. No iban a quedar en el anonimato: A ver, éste señor que tiene estos intereses presentó un amparo y este juez se lo otorgó, y nosotros consideramos que es injusto'", enfatizó AMLO.