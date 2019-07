AMLO exige a periódico británico, Financial, que se disculpe con México

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), fue cuestionado sobre el artículo que circuló en un medio británico donde se le pide que debe aceptar la realidad económica y olvidar “sus datos”, el primer mandatario dijo que es él quien se debe disculpar.

AMLO señaló que "ese periódico deberá ofrecer disculpas al pueblo de México, con todo respeto, porque ese periódico se quedó callado cuando se imponía la corrupción en México".

En su defensa el Presidente de México dijo que el periódico británico nunca dijo nada por el contrario aplaudía cada una de las reformas estructurales, añadió que por ello se encuentra esperando a que el Financial se disculpe con México por tomar partido en la corrupción, podría ser muy famoso pero no fueron objetivos, no son profesionales.

En cuanto al medio informativo impreso británico, este señaló que que con la renuncia Carlos Urzúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “la voz más fuerte de la prudencia fiscal” de la administración de Andrés Manuel López Obrador, se comprueba que las esperanzas de los inversionistas “estaban fuera de lugar”.

Y es que el titular de medio dice “López Obrador necesita aceptar la realidad económica” hace mención sobre la renuncia de Carlos Urzúa a la secretaría de Hacienda, la cual consideró que “no pudo haber llegado en un peor momento”, esto porque según el Financial, México pasa por una serie de amenazas por parte del gobierno de Estados Unidos.

Al responder sobre el cuestionamiento del artículo, AMLO dijo que ha leído varias de las publicaciones que realiza dicho medio y dijo este dice que es una mala señal para su gobierno y sus expectativas de crecimiento a la salida de Carlos Urzúa, sin embargo dijo que el hecho que haya renunciado a su cargo no es una situación grave.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que AMLO exige disculpas por parte del extranjero, lo ha hecho con el Rey de España y hasta a el Papa.