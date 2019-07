AMLO evita polemizar con Calderón sobre la Policía Federal 

A su arribó al estado de Chiapas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), evitó polemizar con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Como informamos, Calderón hizo un llamado a AMLO y al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPEC), Alfonso Durazo, para que escuchen a los policías federales para soluciones el conflicto con esas fuerzas de seguridad que se resisten a entrar a la Guardia Nacional.

Por lo anterior, el presidente de México fue cuestionado sobre el llamado de Calderón, sin embargo, el tabasqueño evitó hablar del tema por lo que dijo:

“No, no, no, no, de eso no tengo ningún comentario”, respondió el mandatario.