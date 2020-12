¡AMLO en riesgo! tras estar con Delegado en Chiapas que dio positivo a COVID-19.

El delegado federal de desarrollo en Chiapas, José Antonio Aguilar Castillejos, resultó positivo a COVID-19, de acuerdo con lo informado ayer. El anunció se reveló a través de sus redes sociales, especificando que se sometió a la prueba del nuevo coronavirus luego de que días antes tuviera algunos síntomas, aunque no especificó cuáles.

En ese tenor, Aguilar Castillejos precisó que desde que conoció el resultado de sus análisis, se ha mantenido en aislamiento y así se mantendrá hasta que salga de la enfermedad. Paralelamente, el delegado comentó que hasta el momento se encuentra estable. “Atendiendo las indicaciones de la Secretaría de Salud del Estado de Chiapas, me encuentro aislado, y siguiendo todos los protocolos necesarios para sobrellevar este momento”, publicó en su cuenta personal de Facebook.

La Verdad Noticias informa que el delegado chiapaneco hizo un llamado a la población para extremar las medidas sanitarias expedidas por la Secretaría de Salud (SSa) y, sobre todo a evitar las reuniones o fiestas familiares.

¿AMLO en riesgo por COVID-19?

Es importante mencionar que el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira por el sur del país para tratar temas sobre el Tren Maya. En su paso por la región, el jefe del Ejecutivo federal se encontró con el delegado de desarrollo, quien incluso presumió en redes sociales que pudo saludar al mandatario del país.

Acorde con las fotografías compartidas en la misma red social, los funcionarios de Chiapas usaron cubrebocas durante los encuentros con el presidente AMLO, no obstante, se aprecia que no hubo distanciamiento social y López Obrador no portó mascarilla durante su visita.

El pasado fin de semana, Andrés Manuel López Obrador estuvo en Palenque para supervisar la obra del Tren Maya en el tramo 1, el cual cruza por los municipios de Palenque, Chiapas a Escárcega, Campeche, en la ranchería Miguel Hidalgo, (Estación Lacandón). En dicho evento se habrían saludado el delegado y el presidente de la república.

