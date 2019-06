AMLO dijo que el titular del INM se disculparía y este lo hace públicamente

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reconoció que pudo ser un error el que Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), calificará de ‘fifís’ a policías federales comisionados en el sur del país.

AMLO presidente, durante la conferencia “mañanera” aseguró que el comisionado del Instituto Nacional de Migración es una persona buena y que incluso podría ofrecer disculpas, sin ningún problema, por sus declaraciones ante las denuncias de elementos de la Policía Federal sobre las condiciones en las que laboran.

El Presidente de México, AMLO, dijo que “el ’fifí’ es el junior, conservador, hipócrita, fantoche, corrupto, o sea no la mayoría del pueblo. También dije que no se sintieran ’fifís’ quienes no lo son, son aspirantes a ‘fifí’, puede ser’”.

Francisco Garduño Yáñez desde Chiapas da una disculpa pública por llamar “fifis” a policías federales.

Pero cuál fue la razón por la que Francisco Garduño dijo que los policías federales eran unos “fifis”. La semana pasada los policías federales mediante videos, fotografías y mensajes, denunciaron que trabajan en condiciones insalubres, durmiendo a la intemperie o en casas de campaña y desarmados.

Al parecer Garduño Yáñez señaló que este tipo de agentes era porque estaban acostumbrados a estar en hoteles y comer en “buffet”, mientras que ahora hay otras condiciones; “es la Cuarta Transformación. Eran ‘fifís’.

Sin embargo, tiempo después que AMLO presidente dijera que se Francisco Garduño se disculparía, este último lo hizo de manera pública.

Durante la gira en Chiapas para inspeccionar las estaciones migratorias, Garduño Yáñez dijo que ante la petición de los policías federales de que se disculpara públicamente por sus señalamientos, el funcionario federal dijo que estaba al tanto de ella y reconocía el error que había cometido.