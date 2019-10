AMLO dijo que acusará a los vándalos encapuchados con sus mamás ¿por qué lo dijo?

En redes sociales se ha organizar y crear grupos radicales que buscan violentar las manifestaciones. Es por ello que el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que los iba a acusar a sus mamás.

Ahora bien, ¿por qué dijo esto el Presidente de México? AMLO dijo que está seguro que si los padres de los jóvenes que están violentando las manifestaciones estos no estarían de acuerdo, por ello se cubren la cara.

“Que tengan cuidado porque en una de esas los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos, porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás, no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel”, dijo AMLO, durante la rueda de Prensa “Mañanera”.

En tono irónico AMLO dijo que “Les darían hasta sus jalones de orejas, hasta sus zapes”, pero señaló de manera seria que la realidad es que los grupos de provocadores han causado muchos destrozos cada que se dan marchas y protestas.

AMLO dijo que va a acusar a los vándalos que se tapan la cara.

Respecto a ello el presidente dijo que, aunque ya no hay espionaje sí se realiza una investigación para buscar enfrentar a bandas de delincuentes.

AMLO dejó claro que siguiendo a sus principios en su Gobierno “no hay espionaje tenemos más información que antes porque quien más nos informa es la gente. Es un gobierno apoyado por los ciudadanos, entonces la gente es la que nos ayuda”.

Ahora bien, en cuanto a la manifestación que se llevará a cabo con motivo del 2 de octubre, Andrés Manuel López Obrador pidió a todos los que van a ejercer su derecho a la manifestación que lo hagan de manera pacífica.

“Que los que participen con esta concepción, con esta filosofía, nos ayuden para aislar a provocadores y ayudar a no caer en provocaciones": AMLO.

Dejó en claro que no se debe enfrentar a los "provocadores" sino todo lo contrario, ponerse a un lado y hacerles ver que no es la manera ni el camino, además pidió no llevar armas como piedras, petardos o varillas durante su manifestación.