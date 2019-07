AMLO dice que Fox y Calderón no son resistencias para la cuarta transformación

Durante la conferencia mañanera Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, fue cuestionado abiertamente sobre cuál es su punto de vista de los expresidente Felipe Calderón y Vicente Fox quienes en reiteradas ocasiones han hecho comentarios en las redes sociales en contra de su persona y gobierno.

A lo que AMLO respondió que hay resistencias al cambio pero hay normalidad política y no son resistencias que pongan en riesgo la transformación, es más celebró que se esté caminando hacia la transformación.

De hecho el Presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que desea sentar las bases de la transformación por lo que espera que para diciembre se puedan dar.

“En mi loca pasión tenía un fundamento racional, apurarnos para establecer las bases de la nueva República de la patria nueva para que si regresara el conservadurismo corrupto les costara echar las cosas para atrás”, así se refirió AMLO con respecto a los expresidentes.

Ejemplo de ello es poner difícil a quienes quieran regresar la condonación de impuesto, donde se perdonaban cantidades de miles de millones de pesos, como también que ahora la corrupción es considerada como un delito grave, cosa que ya no se podrá revertir, además que la mentalidad de las personas ha cambiado por lo que ellas mismas no lo permitirán, dijo AMLO.

“Se han portado bien”, dijo AMLO de los expresidentes, ya que no han pasado de la crítica en medios, lo que no tiene mucho efecto y no detiene la cuarta transformación.

Incluso Andrés Manuel López Obrador dijo que es bueno que exista este tipo de debates, “benditas redes sociales” porque en ellas puede darse las réplicas. Y es que en los comentarios que realizan los expresidente tienen respuestas nada favorables hacia sus comentarios que se plantean en contra de AMLO.