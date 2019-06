AMLO desea celebrar aniversario electoral y convoca a evento en el Zócalo; México

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, quiere celebrar su primer aniversario electoral y por ello, convocó a todos los mexicanos a asistir al Zócalo de la Ciudad de México, el próximo 1 de julio a las 17:00 horas.

“Hoy empiezo aquí a invitar, vamos a dar mi informe porque vamos a cumplir un año de la victoria en el Zócalo de la Ciudad de México, para los que han estado participando y sumándose al movimiento”.

AMLO presidente, explicó que desde las 12:00 horas, habrá un festival con música popular.

Poco antes, Andrés Manuel López Obrador, el tabasqueño más querido de México, hizo llamado a todos los poblanos a trabajar en unidad luego del proceso electoral que fue un ejemplo ya que no hubo injerencia del gobierno federal ni tampoco, fraude electoral.

“Nada de grupos, facciones, partidos, ya pasó la elección ahora todos juntos, nada de que tú eres de este partido y no te voy a dar, no te toca, tu perdiste, no. Eso nos lo hacían a nosotros y nos dolía muchos, eso o lo vamos a hacer nosotros nunca, por eso vamos juntos a la transformación del país” dijo AMLO.

